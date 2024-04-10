Уряд Німеччини схвалив план для економічної реконструкції України

Федеральний уряд Німеччини схвалив план з 15 пунктів для економічної реконструкції України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє n-tv.

Міністерство розвитку та федеральне міністерство економіки оголосили, що в майбутньому буде створено фінансову установу за зразком німецької KfW (Кредитної установи для відбудови).

"Україні потрібно більше, ніж зброя, щоб вижити в цій війні. Важливо також, щоб економіка продовжувала працювати і щоб країна могла фінансувати відновлення", – пояснила міністерка розвитку Свенья Шульце.

У центрі уваги пакета заходів – фінансові субсидії та субсидування відсоткових ставок для малих і середніх підприємств в Україні, а також інвестиційні гарантії для німецьких компаній. Німеччина повинна "використати всі можливості, щоб допомогти українській економіці в цей важкий час" і дати їй перспективу, підкреслив міністр економіки Роберт Габек.

Дешеве фінансування для малих та середніх українських компаній є одним з найефективніших важелів для відновлення, додала Шульце.

"У Німеччині ми маємо дуже хороший досвід роботи з Кредитною установою для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau), яка була піонером економічного дива у 1950-х та 1960-х роках", – пояснила Шульце.

"Сьогодні вона все ще надає компаніям і громадянам дешеві кредити для інвестицій", зазначила вона, додавши, що Німеччина також може використати цей досвід у відновленні України.

"Ми вже ведемо переговори з українським урядом про створення такої фінансової установи", – сказала Шульце.

Як повідомлялося, Швейцарія планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років. Країна планує виділити на це понад 5 млрд євро до 2036 року.

Нагадаємо, з 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 млрд євро – майже три чверті цієї суми, 72% або 3,54 млрд євро, призначено для України,