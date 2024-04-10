У кількох областях України зафіксовано російські ударні БпЛА (Оновлено)

Увечері 10 квітня в кількох областях України повідомили про російські ударні безпілотники, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

О 22:15 про загрозу ударних дронів повідомили в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухались південніше Павлограда Дніпропетровської області північним курсом.

О 23:07 повідомили про групу БпЛА з Херсонщини в північно-західному напрямку.

Оновлено: Станом на 23:15 нрупи БпЛА з Херсонщини курсують в напрямку на Криворізький район Дніпропетровщини; у північній частині Дніпропетровщини, курсом на Харківщину та декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Одещину.

О 23:42 повідомили про декілька груп БпЛА в Одеській області, курс західний/північно-західний; БпЛА північніше Миколаєва, курс західний; БпЛА в Новобузькому районі Миколаївської області, курс північно-західний (Кіровоградщина); БпЛА на межі Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей, курс західний та декілька груп з Херсонщини, курс північно-західний.