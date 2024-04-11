Вибух газу у Кривому Розі: рятувальники виявили загиблого

Рятувальники виявили тіло загиблого під завалами будинку у Кривому Розі, де вночі 11 квітня стався вибух газу.﻿﻿ Про це заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Українська правда.

"На жаль, на місці вибуху на Східному під завалами знайдено одного загиблого, чоловіка 47 років. Співчуття рідним та близьким" , – повідомив він.

У ДСНС повідомили, що причина вибуху у квартирі − побутовий газ. У результаті події постраждали 7 людей.

"Вночі у Кривому Розі в одній із дев’ятиповерхівок стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували. Також сталося часткове руйнування конструкцій житлового будинку в одному з під’їздів з 3 по 5 поверхи. Надзвичайники врятували 4 людини, травмовано 7 людей, 3 – госпіталізовані до лікарні", – повідомили рятувальники.

На місці події працюють психологи.

Повідомляється, що пошуково-рятувальні роботи тривають.