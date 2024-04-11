Окупанти обстріляли Миколаїв: двоє загиблих, ще четверо поранених

11 квітня російські війська атакували Миколаїв, внаслідок чого 4 людини загинули, ще 5 постраждали, повідомляє Українська правда.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Підступно вдарив серед дня по Миколаєву. За попередньою інформацією загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало" , – повідомили Сили оборони півдня України.

Також зазначається про пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів.

О 12:05 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.

Кореспонденти "Суспільного" написали про вибухи в Миколаєві. Згодом міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті стався вибух.

О 12:32 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про двох загиблих та четверо поранених внаслідок удару.