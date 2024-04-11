Україна підписала безпекову угоду з Латвією – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.
Згідно з угодою, як повідомляє Зеленський, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.
"Дякую дружній Латвії! Це саме та конкретика й прогнозованість, якої потребує наша боротьба за свободу та незалежність", – зазначив Зеленський.