Україна підписала безпекову угоду з Латвією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Про це йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського.

Згідно з угодою, як повідомляє Зеленський, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО.