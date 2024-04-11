Дипломати країн ЄС у Вашингтоні готуються до можливої перемоги Трампа – CNN

Європейські дипломати у Вашингтоні нібито почали шукати можливості для зустрічей із соратниками Дональда Трампа, щоб підготуватися на випадок його перемоги на наступних президентських виборах у США. Про це з посиланням на свої джерела пише CNN, повідомляє Європейська правда.

За словами співрозмовників, дипломати з країн Європи за кожної нагоди – у клубах, готелях, посольствах, аналітичних центрах – ставлять запитання про політичні наміри Трампа та його можливі кадрові рішення у разі перемоги на виборах, щоби далі передавати цю інформацію у свої столиці.

Запит на це значний, оскільки у Європі намагаються передбачити Трампа і підготувати якісь запобіжники для НАТО та зусиль з підтримки України, яка обороняється від російської агресії.

У посольствах нібито курсують неформальні списки осіб, які за президентства Трампа обіймали важливі посади і могли би бути корисними співрозмовниками. Серед таких називають колишнього директора розвідки Джона Реткліфа, держсекретаря Майка Помпео, радника з нацбезпеки Роберта О’Брайана, основного радника Пенса з нацбезпеки Кіта Келлога.

Один з експосадовців адміністрації Трампа каже, що мав близько 30 зустрічей з європейськими дипломатами, присвяченими можливим його діям у разі повернення на посаду.

Не дуже зрозуміло, наскільки значні зв’язки з Трампом і його кампанією мають усі ті особи, у яких європейці намагаються щось розпитувати, проте, за словами джерел CNN, у багатьох випадках ці спроби охоплюють широке коло джерел, від попередніх членів адміністрації до аналітичних центрів, пов’язаних з республіканцями.

За словами двох співрозмовників, зустрічі, які вдається організувати, "не завжди приємні та іноді ставали емоційними".

Кращі можливості для контактів – у послів "ключових" країн і тих, які давно працюють на посаді, тоді як менші країни і нові посли стикаються з більшими труднощами.

CNN відзначає, що це відрізняється від ситуації перед виборами 2016 року, коли більшість держав ставили на перемогу Гіларі Клінтон.