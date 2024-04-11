ЗМІ: В України закінчилися ракети до систем "Patriot" та "Iris-T"
Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні, заявив, що в України закінчилися ракети до систем ППО "Patriot" та "Iris-T", повідомляє Українська правда.
Рьопке написав, що кілька тижнів тому про це вже попереджав.
"В Україні закінчилися ракети "Patriot" та "Iris-T". Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони", - написав він.
Рьопке додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.
Передісторія:
- В ніч на 11 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України: протиповітряна оборона знищила 57 повітряних цілей із 82, якими атакував ворог.
- Повітряним силам вдалося збити 18 ракет із 42 запущених. Зокрема не вдалося збити 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
- Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни рано вранці 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.