Шмигаль: Залізничне сполучення між Києвом та Кошице запустять до кінця року
До кінця цього року Україна та Словаччина планують запустити пряме пасажирське залізничне сполучення між Києвом та Кошице, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомив у четвер на спільній пресконференції з прем’єром Словаччини після міжурядових консультацій глава уряду України Денис Шмигаль
За його словами, на консультаціях досягли домовленості у сфері логістики, зокрема – залізничного сполучення.
"Уже досягнута конкретна домовленість про запуск до кінця цього року прямого пасажирського залізничного сполучення Київ-Кошице з використанням інфраструктури колії 1520 мм", – сказав Шмигаль.
Він додав, що Україна готова активно розширювати пропускну здатність прикордонних пунктів, щоб більше людей могли перетинати кордон в обидва боки, а товарообіг між країнами зростав.
"Крім того, плануємо розвивати транскордонний залізничний маршрут Чоп – Чиєрна-над-Тисою", – додав Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС.
Окрім того, Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.