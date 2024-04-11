Російські війська нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах

Вдень 11 квітня російські війська нанесли авіаційний удар керованими авіаційними бомбами по ТЕЦ у Сумах, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

"Сьогодні, 11 квітня після 16 години, ворог наніс авіаційний удар КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми – місцевій ТЕЦ" , - йдеться в повідомленні.

На місці працюють всі необхідні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наслідки удару уточнюються.

Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району, поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, їх доставили до лікарні.

Нагадуємо:

У четвер вранці, 11 квітня, російські окупанти здійснили черговий обстріл Харківської області. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.