Світовий банк дав негативний прогноз для економіки України

За оцінками Світового банку, економічні перспективи України залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в "Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії", що є в розпорядженні агентства.

"В Україні темпи відновлення економіки сповільняться до 3,2% цього року з 4,8% у 2023 році, що відображає менший врожай та постійний дефіцит робочої сили. Економічні перспективи країни залишаються обумовленими донорською підтримкою та тривалістю російського вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За останніми оцінками Світового банку та організацій-партнерів, вартість відбудови та відновлення в Україні зросла до 486 млрд дол.в США, що більш ніж удвічі перевищує розмір довоєнної економіки України у 2021 році.

Як повідомлялось, від початку широкомасштабної війни до державного бюджету України надійшли близько 31 млрд дол. кредитних і грантових коштів, мобілізованих Світовим банком, зокрема, через механізми Цільових фондів багатьох донорів.