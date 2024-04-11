Шмигаль розповів, як Словаччина приєднається до української "формули миру"
Україна та Словаччина обговорили приєднання Братислави до реалізації української "формули миру", повідомляє Європейська правда.
Про це йшлося на спільних міжурядових консультаціях, які пройшли в четвер у Словаччині.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на підсумковій пресконференції зазначив, що на зустрічі йшлося про участь Словаччини в імплементації "формули миру" президента Володимира Зеленського.
За задумом, країни, що братимуть участь у Саміті миру, зможуть долучитися до реалізації окремих пунктів із "мирного плану".
"Тут найперспективнішим було б долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної електростанції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем’єр і озвучив. Це один із наших пріоритетів співпраці", - заявив глава українського уряду, кажучи про участь Словаччини.
Глава словацького уряду Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.
Шмигаль заявив, що під час консультацій запросив Словаччину взяти участь у Саміті миру.
Шмигаль окремо повідомив, що Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням.