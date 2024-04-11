Зеленський: Критично важливо, щоб партнери виконали обіцяне щодо зброї та снарядів

Станом на сьогодні для України критично важливо, щоб всі партнери виконали свої обіцянки щодо постачання зброї та снарядів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява українського президента Володимира Зеленського.

"Фронт. Я чітко окреслив те, що планує робити Путін цього року. У нас є достатньо інформації від розвідки. Критично важливо, щоб кожен партнер виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільне виробництво", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що російські окупанти щодня пускають ракети, водночас до цього за словами глави держави збільшується й кількість обіцянок щодо допомоги від партнерів.

"Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорсткий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам. Я дякую всім партнерам, які дійсно реалізовують те, про що ми домовились. Маємо зробити все, не втрачаючи час, щоб наші сили стали більшими", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.

Нова масована атака Росії

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Зокрема, окупанти запускали "Кинджали". За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, "Кинджали" долетіли до заходу України.

Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області та інші регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема. У Харківській області ввели графіки відключення світла.

Протиповітряна оборона для України

Ми писали, що наприкінці лютого президент Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що країні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.