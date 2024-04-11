Сікорський: Україна сильно стікає кров'ю, але й у Путіна не все добре

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що після двох років неспровокованої війни Росії проти України обидві сторони виснажені, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповів у інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini.

Сікорський зауважив, що сьогодні картина на різних фронтах неоднозначна.

"Україна, країна без військово-морського флоту, витіснила російський Чорноморський флот з половини цього моря. Експорт зерна з Одеси через Босфор повертається майже до довоєнного рівня. Це великий успіх.

Я не думаю, що хтось із нас міг передбачити рік чи два тому, що Україна зможе вразити російські збройові заводи та нафтопереробні заводи за сотні кілометрів усередині Росії", – сказав він.

Водночас, за його словами, російська армія мала дві вогневі перемоги: спочатку під Бахмутом, а потім під Авдіївкою.

"Президент Путін також вичерпав свої запаси балістичних ракет. Ті, що впливають на Україну, зараз із поточного виробництва. Після двох років цієї неспровокованої війни обидві сторони виснажені", – заявив міністр.

Він пояснив, що саме тому слід збільшити підтримку України.

"Багато що залежить від пакету військової допомоги США, який зараз застряг у Конгресі. Україна, здається, мобілізує новобранців, і ми як НАТО демонструємо стійкість і здатність допомогти Україні в довгостроковій перспективі. Так, Україна сильно стікає кров'ю, але й у президента Путіна не все добре", – вважає польський міністр.

Нагадаємо, прем’єрка Естонії Кая Каллас, яка у четвер прибула до Польщі говорити про підтримку України, заявила, що "зло не повинно перемогти".

Тим часом естонська розвідка прогнозує зростання інтенсивності бойових дій в Україні у наступні тижні.