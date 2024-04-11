Російські війська вдарили по селу на Харківщині, є постраждалі
Російські війська 11 квітня близько 16:00 завдали авіаудару по селу Великі Проходи Харківського району, четверо людей постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.
"Отримав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці".
Попередньо, ворог атакував село авіабомбою. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.