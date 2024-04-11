ЦАХАЛ: Ізраїль у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану

Армія оборони Ізраїлю перебуває у стані підвищеної готовності через можливу атаку з боку Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє The Times of Israel.

"Ми перебуваємо в бойовій готовності та готові до різних сценаріїв, постійно оцінюємо ситуацію. Ми готові до нападу та оборони, використовуючи різноманітні можливості, якими володіє ЦАХАЛ" , - сказав Хагарі.

Він розповів, що голова Центрального командування США генерал Майкл Курілла прибув до Ізраїлю сьогодні вранці, щоб провести оцінку з начальником штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенантом Герці Галеві щодо "викликів безпеки в регіоні".

"Наші стратегічні стосунки зі збройними силами США міцні й тісні. Атака з території Ірану була б явним доказом намірів Ірану загострити ситуацію на Близькому Сході та припинити ховатися за проксі" , - зазначив речник.

За його словами, за останні місяці армія оборони Ізраїлю "оновила та покращила" свої атакувальні можливості та "діятиме скрізь, де це буде потрібно".

"У нас є багаторівневий повітряний захист, який зарекомендував себе під час війни завдяки тисячам успішних перехоплень. Але захист ніколи не буде герметичним" , - додав Хагарі, наголошуючи, що цивільні особи повинні продовжувати дотримуватися існуючих і незмінних вказівок Командування тилу та залишатися пильними.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав потужного авіаудару по центральному кварталу Меззе в центрі Дамаска в Сирії. Будівлю іранського консульства було повністю знищено. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Попри те, що Ізраїль вже неодноразово бив по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх місяців, втім це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. 4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".