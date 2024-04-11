Путін назвав удари по українській енергетиці "демілітаризацією"
Правитель Росії Володимир Путін похвалився на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ударами окупантів по енергетичних об′єктах України, та назвав це "демілітаризацією", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС".
"Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація".
Лідер Кремля заявив. що таким чином удар російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України.
"Причому безпосередньо", - похвалився Путін.
Нагадаємо:
- Перед цим у результаті російської масованої атаки спалахнули пожежі на енергетичних об’єктах у Львівській, Одеській та Запорізький областях, на Миколаївщині уламки збитих дронів упали на відкритій території. Раніше повідомлялося про удари окупантів по енергетиці Київщині та Харківщини.
- Президент Володимир Зеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.