Путін назвав удари по українській енергетиці "демілітаризацією"

Правитель Росії Володимир Путін похвалився на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком ударами окупантів по енергетичних об′єктах України, та назвав це "демілітаризацією", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС".

"Якщо все закільцюється у розв'язання тих питань, про які ми говорили від самого початку, а в енергетиці вони пов'язані, зокрема, з розв'язанням одного із завдань, яке ми перед собою ставили, - це демілітаризація".

Лідер Кремля заявив. що таким чином удар російських загарбників впливають на оборонно-промисловий комплекс України.

"Причому безпосередньо" , - похвалився Путін.

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