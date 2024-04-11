США нададуть Україні 138 млн доларів на модернізацію систем ППО
Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів для модернізації систем протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", – написала Брінк у Twitter (X).
Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".
Раніше повідомлялось, що кошти, виділення яких схвалив Державний департамент США, дозволить Україні відремонтувати зенітно-ракетні комплекси Hawk.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.
А президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з Зеленським у чтевер повідомив, що його країна може передати Україні радянські ракети для ППО.