Росіяни поскаржилися на атаку БПЛА у Ростовській області

У Ростовській області (Російська Федерація) у ніч проти 12 квітня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників.﻿ З посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами російського чиновника, системи ППО працювали біля Новошахтинська. У цьому районі перед тим оголошували про загрозу "атаки БПЛА".

"У районі Новошахтинська силами протиповітряної оборони відбивається атака БПЛА. Наслідки на землі уточнюються" , - йдеться в його публікації.

Пізніше губернатор заявив, що нібито були знищені чотири дрони.

"О 03:10 (за місцевим часом, - ред.) у Новошахтинську оголошено відбій атаки БПЛА. Силами ППО знищено 4 безпілотники" , - сказав він.

Також Голубєв розповів, що попередньо внаслідок події постраждалих та пошкодження об'єктів "не зафіксовано".