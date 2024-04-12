Дефіцит ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті – ISW

ISW оцінює, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими плануючими бомбами. Російські сухопутні війська користуються своєю здатністю завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог. Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Авіабомби російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого.

На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.

Російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.

Ключові висновки ISW за 11 квітня: