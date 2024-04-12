В ОП відреагували на опублікований ЗМІ "мирний план Ердогана"

За інформацією медіа, президент Туреччини Реджеп Ердоган планує просувати новий проєкт "мирного договору" між Україною та РФ, який начебто заморозить війну. В Офісі президента заявили, що є тільки один такий план — Формула миру, повідомляє Ділова столиця.

Про начебто існування нового "мирного плану" повідомила російська "Новая газета Европа", посилаючись на "джерело, знайоме з документом".

Видання стверджувало, що проєкт договору начебто мають у своєму розпорядженні представники Росії, України та Туреччини, і ґрунтується він на документах перших переговорів у Стамбулі та частині формулювань від травня 2022 року.

За інформацією джерела, проєкт передбачає:

взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО-3), причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому;

заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду;

заморожування війни на теперішній лінії фронту;

зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією;

гарантії позаблокового статусу України до 2040 року;

обмін полоненими за формулою "всіх на всіх";

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

В Офісі президента України у відповідь заявили, що є тільки один мирний план — Формула миру Володимира Зеленського.

"Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш РФ". Є лише безумовна Формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов’язковості повного виходу РФ із території України, повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об’ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних масштабних компенсацій" , — написав у Telegram радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

Все інше, додав він — "це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму".