У НАТО назвали ключові проблеми у навчанні пілотів на F-16

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заперечує, що винищувачі F-16 більше не є актуальними для України. Питання щодо літаків обговорювали на слуханнях у Конгресі США, повідомляє Голос Америки.

Каволі відкинув закиди про те, що F-16 більше не актуальні для України, і висловив переконання, що вони здатні допомогтиу війні.

"Будь-які літа﻿ки допоможуть" , — сказав він.

Водночас головнокомандувач визнав, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі 4-го покоління.

"Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи, якими літали українці, які вони обслуговували та підтримували, складно перейти від цього до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Врешті, для них це буде надзвичайно цінна річ" , — сказав Крістофер Каволі.

Серед інших серйозних труднощів у тренуванні він назвав знання англійської мови.

"Важливим в цьому, повірите ви чи ні, є знання англійської мови та її вивчення. Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок" , — пояснив командувач.

Крім того, за словами генерала, не всі пілоти, які прибувають на тренування, мають достатню базову підготовку для польотів.