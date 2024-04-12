Обстріл Миколаєва 11 квітня: кількість загиблих зросла

П'ятеро людей загинули через ракетний удар по Миколаєву 11 квітня. У лікарні померла ще одна людина. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"На жаль, в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення" , - написав він.

Обстріл Миколаєва

Вдень 11 квітня в Миколаєві пролунав вибух. На території регіону оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Ворг атакував місто балістикою.

Спочатку повідомлялось про двох загиблих та 4 поранених, пізніше - про 4 жертви та 5 постраждалих. Загиблі - цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Серед постраждалих - дівчинка-підліток.