РФ поповнить втрати в Україні військами тихоокеанського флоту – ГУР

Для поповнення втрат та укомплектування нових військових підрозділів військове керівництво РФ направляє на війну проти України особовий склад Тихоокеанського флоту, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Посилаючись на Головне управління розвідки МО України, повідомляє Новое время.

Зазначається, що ці військові з'єднання країни-агресорки раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

За інформацією ГУР, згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротація в Сирію повністю зупинена, а весь особовий склад направляється в зону бойових дій на територію України. Це стосується 2000 російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ.

Ще близько 400 військовослужбовців з 11-ї армії ВПС та ППО, що базується у Хабаровському краї РФ, як зазначають у ГУР, будуть переведені для підтримки 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бої в Україні та через великі втрати мають некомплект. Інша частина особового складу з військових з'єднань далекого сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади, яку формують у Воронежі.



