Борис Джонсон: Захоплення Києва РФ буде повною катастрофою для Заходу

Якщо російський диктатор Володимир Путін захопить Київ, це стане для американського лідерства на світовій арені більшою катастрофою, аніж війна у В'єтнамі, заявив експрем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Про це пише Telegraph, повідомляє Новое время.

За словами Джонсона, він «молиться», щоб республіканці в Конгресі припинили блокаду фінансування України на суму близько 60 мільярдів доларів.

«Ситуація похмура, і затримка жахлива» , — сказав він.

Джонсон попередив, що кінцевою метою Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну.

«Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства» , — додав він.

На його думку, якщо диктатор захопить Київ, «це буде катастрофа гірша за В'єтнам».

«Тому що це буде НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі в європейській війні» , — сказав він.

Джонсон заявив, що хаотичний відступ Заходу з Афганістану 2021 року «буде нічим порівняно з перемогою Росії в Україні».