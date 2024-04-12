У США відсутній "План Б" з військової допомоги Україні – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена дедалі більше розчарована як республіканцями в Конгресі, так і європейськими союзниками через затримки у допомозі Україні, поки зростає занепокоєння можливістю військ РФ досягти значних успіхів найближчими тижнями. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, окрім військової підтримки на 60 мільярдів доларів, схвалення якої все ще перебуває в глухому куті в Конгресі, у США немає "плану Б" щодо допомоги Україні. Тим часом європейським лідерам потрібно подолати затримки й використовувати прибутки від заблокованих російських активів, щоб допомогти українському уряду, сказав один зі співрозмовників видання.

Європейські країни також повинні терміново відреагувати на прохання України надати їй більше комплексів Patriot зі своїх запасів для посилення ППО.

Представник Ради національної безпеки США заявив, що Конгрес повинен діяти. Минулого місяця радник з питань національної безпеки Джейк Салліван казав, що, на його думку, не потрібно говорити про “план Б”. Однак схвалення допомоги Києву в Конгресі досі немає, а в України тим часом дефіцит боєприпасів.

Найбільше занепокоєння у союзників викликає те, чи зможе Україна й надалі захищати свій повітряний простір. Відчуваючи момент слабкості України, Росія б'є по критично важливій інфраструктурі, завдаючи найбільшої шкоди за понад два роки повномасштабної війни.

США наполягають на тому, щоб G7 використала прибутки, отримані від заморожених російських активів на суму 280 мільярдів доларів, для швидкого залучення додаткових коштів для допомоги Україні. Але кілька країн ЄС включаючи Францію та Німеччину, поки що виступають проти такого кроку.