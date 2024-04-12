Україна обіцяє розпочати наступ наступного року – Le Figaro

Україна може відновити наступ на фронті 2025 року, якщо вистоїть 2024-го. Про це пише газета Le Figaro з посиланням на французьке джерело, повідомляє Новое время.

«Українці кажуть нам: Допоможіть нам протриматися у 2024 році, і у 2025 році ми зможемо відновити наступ» , — сказало джерело, яке нещодавно розмовляло з українською владою.

За його словами, що Україні більше, ніж системи ППО, потрібні ракети. Однак європейський виробник MBDA не зможе поставити більше ракет у короткостроковій перспективі, попри тиск влади, зазначає видання.

Французьке військове джерело вважає, що у війні переможе той, хто першим мобілізується. При цьому ні Україна, ні Росія, «не хочуть робити рішучий крок», вказується в матеріалі.

Українське суспільство демонструє ознаки втоми від війни, яка здається безнадійною, навіть якщо те, що поставлено на карту, життєво важливе, пише газета.

Своєю чергою в РФ путінський режим воліє уникати непопулярного рішення, побоюючись внутрішньої опозиції, йдеться у матеріалі.



