США пропонують прибуток від заморожених активів РФ для допомоги Україні

США запропонували залучити десятки мільярдів євро як позику для України, забезпечену майбутнім прибутком від російських державних активів, заморожених західними країнами.﻿ З посиланням на Financial Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Країни G7 розділилися в думках з приводу того, що робити з російськими активами на 260 млрд євро, замороженими західними країнами після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації всіх резервів і передачі їх Україні, а європейські чиновники побоюються, що ця ідея може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС воліли б передати Києву тільки прибуток, отриманий від базових активів. Але питання про використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним останніми місяцями, оскільки війна триває вже третій рік, а додаткова допомога Україні з боку США затримується в Конгресі.

"Ми перебуваємо на тому етапі, коли необхідно вивчити всі можливі шляхи для максимізації вартості іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо" , - заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Він додав, що пропозиція США передбачає перерахування "поточної вартості майбутнього потоку відсотків за іммобілізованими активами, або через облігації, або через кредит".

Сінг зазначив, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотки від резервів на піврічній основі. Однак є способи "збільшити цінність цих потоків доходів із плином часу".

"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів... концептуально можна перераховувати прибуток за 10 років або за 30 років. Приведена вартість цих прибутків складається в дуже велику цифру" , - заявив Сінгх.

Цю пропозицію мають обговорити міністри фінансів країн "Великої сімки" в кулуарах весняної зустрічі Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня.

Сінгх сказав, що мета полягає в тому, щоб ухвалити рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів "Великої сімки" в червні.

Більша частина заморожених російських грошей перебуває в ЄС, включно з приблизно 190 млрд євро в активах російських центральних банків, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, розташованому в Брюсселі. З початку війни вони принесли прибуток у розмірі 3,85 млрд євро, і країни ЄС обговорювали можливість спрямувати ці доходи на допомогу Україні.