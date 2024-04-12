Група "Нової пошти" запускає компанію для генерації електроенергії

Група компаній Nova, до якої входить і Нова пошта, створила компанію Нова Енерджі, яка займатиметься генерацією енергії на регулярній основі. З посиланням на співзасновника групи Nova Володимира Поперешнюка, повідомляє ЛігаБізнес.

Новостворена компанія генеруватиме електрику, створену сонцем та газом.

"Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію Нова Енерджи, яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включаючи електрику, генеровану сонцем та газом" , – написав Поперешнюк.

Бізнесмен впевнений, що їхній приклад наслідуватимуть й інші компанії.

Уряд України вивчає різні можливості фінансування ремонту енергооб'єктів. Один із можливих варіантів – підвищення тарифу на електроенергію для населення.