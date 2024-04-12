Прем'єр Японії виступаючи у Конгресі закликав допомогти Україні
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав Сполучені Штати Америки підтримати Україну та виділити необхідну допомогу. Про це він сказав, виступаючи в американському парламенті, повідомляє Ліга.Фінанси.
"Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Як швидко без присутності США Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?", – сказав він під час свого звернення до американського Конгресу.
Кісіда зазначив, що сформований після Другої світової війни міжнародний порядок опинився під загрозою, і світові потрібне лідерство США, щоб його зберегти.
"Я хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги", — сказав японський премʼєр.