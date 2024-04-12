Прем'єр Японії виступаючи у Конгресі закликав допомогти Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав Сполучені Штати Америки підтримати Україну та виділити необхідну допомогу. Про це він сказав, виступаючи в американському парламенті, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Як швидко без присутності США Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" , – сказав він під час свого звернення до американського Конгресу.

Кісіда зазначив, що сформований після Другої світової війни міжнародний порядок опинився під загрозою, і світові потрібне лідерство США, щоб його зберегти.