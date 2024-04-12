Великобританія розглядає відправку Україні лазерної зброї
Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет. Таку заяву зробив міністр оборони Британії Грант Шаппс. Посилаючись на The Daily Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".
"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", - сказав Шаппс.
За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.
DragonFire - це фактично лазерний промінь, який здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, яке людське око не може помітити.
У Міноборони Британії зазначають, що система достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше, ніж, наприклад, балістичні ракети. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.
Британія прискорила розгортання лазерної зброї на тлі війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Очікується, що лазер спочатку буде встановлений на кораблях британського флоту, а потім системи розгорнуть на суші.
Нещодавно Міністерство оборони Британії показало роботу лазерної системи DragonFire, яку назвали "зброєю майбутнього".