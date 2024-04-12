Великобританія розглядає відправку Україні лазерної зброї

Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет.﻿ Таку заяву зробив міністр оборони Британії Грант Шаппс. Посилаючись на The Daily Telegraph, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші" , - сказав Шаппс.

За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

DragonFire - це фактично лазерний промінь, який здатний збивати безпілотники та ракети. Зброя невидима і безшумна, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, яке людське око не може помітити.

У Міноборони Британії зазначають, що система достатньо потужна, щоб збивати снаряди, що рухаються швидше, ніж, наприклад, балістичні ракети. Головною особливістю лазерної зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує 10 фунтів.

Британія прискорила розгортання лазерної зброї на тлі війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Очікується, що лазер спочатку буде встановлений на кораблях британського флоту, а потім системи розгорнуть на суші.

Нещодавно Міністерство оборони Британії показало роботу лазерної системи DragonFire, яку назвали "зброєю майбутнього".