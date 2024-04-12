Канада та Франція підтвердили тверду підтримку України

Канада та Франція засудили загарбницьку війну РФ проти України та заявили, що залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.﻿ На цьому у спільній заяві за підсумками їхньої зустрічі наголосили прем’єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь, повідомляє Європейська правда.

Очільники урядів обох країни запевнили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є" , – йдеться в заяві.

Оттава та Париж також пообіцяли продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Крім того, вони підтвердили свою довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку України та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно ухвалили у 2024 році.