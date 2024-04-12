ЗМІ дізналися деталі про особливий режим санкцій ЄС проти РФ

У Євросоюзі обговорюють пропозицію створення окремого режиму санкцій проти РФ, який зосередиться на покаранні причетних до придушення демократичних свобод у країні. Про це, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що ініціатором режиму санкцій щодо Росії, згідно з документом у розпорядженні редакції, стали країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. Вони пропонують створити новий режим за аналогією з режимами санкцій проти режимів Білорусі, Ірану, Венесуели та КНДР.

"Критерії для занесення до (санкційного) списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, що підривають демократію і верховенство закону" , – йдеться в документі.

Наприклад, він пропонує запроваджувати обмежувальні заходи проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання".

Таку пропозицію, за даними видання, передали до зовнішньополітичної служби Європейського Союзу 28 лютого.

Напередодні під час виступу в Європарламенті верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що країни Євросоюзу обговорюють "новий окремий режим санкцій щодо Росії".

Він висловив сподівання, що цей режим затвердять швидко. Його можуть ухвалити до виборів до Європарламенту на початку червня.