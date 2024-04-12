Безпілотники вночі атакували Новошахтинський НПЗ у Росії - ЗМІ

У ніч проти п'ятниці Новошахтинський НПЗ у Ростовській області (РФ) атакували чотири безпілотники. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Укрінформ.

Як пише російський Телеграм-канал ASTRA, посилаючись на свої джерела, ﻿Новошахтинський НПЗ атакували сьогодні вночі 4 БПЛА. Один із них упав на територію заводу.

Як зазначається, губернатор регіону прозвітував про знищення вночі 4 БПЛА біля Новошахтинської Ростовської області. За його словами, потерпілих та пошкоджень немає.

Який саме об'єкт атакували дрони, урядовець не уточнив.

За даними ЗМІ, усі безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів. Один зі збитих дронів упав на територію заводу.