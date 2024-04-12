МОМ заявила, что не ожидает катастрофического потока беженцев из Украины

У Міжнародній організації з міграції не очікують такого потоку біженців з України, який був на початку повномасштабного вторгнення Росії.﻿ Про це заявила генеральна директорка МОМ Емі Поуп у спілкуванні зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

"Я не очікую, що ми побачимо відтік (людей з України – ред.) такими темпами, як на початку війни. Потік з України вирізнявся кількістю людей, що швидко залишала країну. Це було безпрецедентно. Я не думаю, що ми побачимо повторення цього. Нині немає чогось справді катастрофічного" , – сказала Поуп.

Вона запевнила, що МОМ продовжить спостереження, але, за її оцінками, українці віддані своїй країні і воліють залишатися в ній.