До України повернули 99 тіл загиблих військових – штаб

До України повернули тіла 99 загиблих українських військових.

Про це повідомили﻿ в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла військових передадуть родинам для поховання.