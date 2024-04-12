До України повернули 99 тіл загиблих військових – штаб
До України повернули тіла 99 загиблих українських військових.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ, а правоохоронці та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла військових передадуть родинам для поховання.