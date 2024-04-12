Уряд виділив ще майже 3,9 млрд грн на будівництво фортифікацій – Шмигаль
Кабінет міністрів України виділив додаткові 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних укріплень. Загалом на будівництво фортифікацій уряд з початку року виділив понад 30 млрд гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", – повідомив Шмигаль.
Прем'єр додав, що роботи з будівництва укріплень "йдуть 24/7".