Уряд виділив ще майже 3,9 млрд грн на будівництво фортифікацій – Шмигаль

Кабінет міністрів України виділив додаткові 3,88 млрд гривень на будівництво оборонних укріплень. Загалом на будівництво фортифікацій уряд з початку року виділив понад 30 млрд гривень.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина" , – повідомив Шмигаль.

Прем'єр додав, що роботи з будівництва укріплень "йдуть 24/7".