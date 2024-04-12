Дуда закликав НАТО вийти на рівень РФ із виробництва боєприпасів

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн НАТО із закликом збільшити виробництво боєприпасів для стримування Росії.﻿ З посиланням на Der Standart, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Уся Європа повинна об'єднати зусилля зі Сполученими Штатами, щоб виробляти більше снарядів, особливо артилерійських. Це необхідно для забезпечення нашої безпеки" , - заявив він.

Дуда додав, що якщо НАТО дійсно хоче стримувати можливі напади, то їй доведеться виробляти стільки ж боєприпасів, скільки й Росія.

Президент Польщі назвав наявні в країнах НАТО боєприпаси абсолютно недостатніми.

Він також закликав до "жорсткої політики щодо збільшення оборонного потенціалу на Заході". Це, за його словами, найважливіше завдання, що стоїть сьогодні перед країнами НАТО, зокрема і перед країнами Центральної Європи.

На його думку, це і підтримка України, яка дасть нам змогу мирно захищатися від російського імперіалізму.