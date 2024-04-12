Кулеба назвав п'ять пріоритетів роботи МЗС на цей рік

Українська дипломатія має кілька пріоритетів, робота над якими є ключовою для усіх у МЗС та в посольствах за кордоном.﻿ Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у виступі на Форумі дипломатії воєнного часу, який проводить у Києві "Українська призма", повідомляє Європейська правда.

Кулеба пояснив, що визначення пріоритетів і контроль за ними є обов’язковим, бо саме на них спрямована левова частка зусиль, і це дає змогу досягати кращих результатів.

Перший пріоритет – постачання в Україну ППО.

"І не просто ППО, а Patriot або SAMP-T. Передусім Patriot, яких у світі найбільше" , – заявив він.

Кулеба наголосив, що не сприймає відповідь про неможливість постачання.

"Відповідь "ми працюємо" не підходить. Мене цікавить тільки відповідь, скільки буде установок/батарей і коли".

Другий пріоритет – успіх так званого Саміту миру, проведення якого заплановане на середину червня.

Третій – це ЄС і НАТО.

"Щодо ЄС потрібно схвалити переговорну рамку та провести міжурядову конференцію, після чого робота МЗС закінчиться і вона перейде на рівень переговорників" , – пояснив Кулеба, висловивши впевненість, що далі це питання знову стане "дипломатичним" вже на етапі рішення про вступ.

"По НАТО – ми готуємося до саміту. Наші партнери дуже хочуть домовитися задовго до саміту, але це буде непросто" , – додав міністр, уникнувши конкретики щодо очікувань України.

Четвертий пріоритет – це Латинська Америка.

І п’ятий пріоритет – українці за кордоном.