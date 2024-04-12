В ЄС обговорюють додаткові заходи контролю для українських перевізників у Польщі - ЗМІ

У Єврокомісії нібито обговорюють запровадження додаткових заходів контролю для українських перевізників, які в’їздять на територію Польщі, у рамках можливих змін до угоди про "транспортний безвіз".﻿ Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24, повідомляє Європейська правда.

У Єврокомісії нібито обговорюють ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються на території Польщі і чи відповідає це задекларованому.

За даними журналістів, Єврокомісія наразі не має планів відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які протестують на кордоні.

5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.

Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.