Росіяни повідомляють про удар БПЛА по будівлі "Газпрому" у Бєлгороді

У Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю, постраждали двоє людей. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє Новое время.

За словами Гладкова, пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доправили до лікарні.

Гладков традиційно звинуватив в атаці Сили оборони України.

Російський Telegram-канал Astra повідомив, що будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Воно знаходиться в 5-му Заводському провулку міста.