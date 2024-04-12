У Повітряних силах озвучили потреби захисту Харкова

Для захисту Харкова від ударів Росії місту потрібні системи ППО різних типів, але для цього потрібна підтримка партнерів. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Новое время.

«Єдине ефективне рішення може бути — це стримування тактичної авіації ворога, який застосовує зокрема і керовані авіаційні бомби. Звичайно, це виявлення цих систем і випередження їх у нанесенні вогневого удару, нанесенні контрударів» , — сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Спікер зазначив, що слід розуміти, що відстань від Росії до Харкова надзвичайно коротка.

«Росіяни часто використовують ЗРК С-300 як балістичні для того, щоб нанести потужного удару» , — сказав він.

За його словами, швидкість, з якою летять ракети, дає мало часу на ефективне застосування наших систем.