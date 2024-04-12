Міжнародне енергетичне агентство підтримало позицію США щодо атак російських НПЗ

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) згодне зі США, що удари по нафтопереробних заводах у Росії можуть зашкодити ринку. Про це із посиланням на звіт агентства пише Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Згідно зі звітом ІЕА, у цьому кварталі потужності російських НПЗ можуть зменшитися на близько 500 000–600 000 барелів на день.

Зупинка пошкоджених нафтопереробних заводів або установок на строк від чотирьох до восьми тижнів на ремонт може означати значну втрату російського експорту нафтопродуктів, повідомило енергетичне агентство.

Міжнародні ринки "залежать від російського експорту дизельного пального, нафти та авіагасу, тоді як нафтопереробні системи в Азії поглинають значні обсяги прямогонного та крекінгового залишку країни, щоб стимулювати перероблення сировини для установок".

ІЕА фактично повторило заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, який попередив, що українські атаки "можуть мати побічний ефект" на світові енергетичні ринки.

За даними ІЕА, офіційні щотижневі дані про продуктивність російських нафтопереробних заводів до кінця березня відповідають показникам видобутку сирої нафти на рівні від 5 до 5,2 млн барелів на день, а не 4,6 млн барелів на день, як можна було б прогнозувати.

Деякі підприємства країни досить швидко відремонтували пошкоджене обладнання. Не працює тільки Туапсинський нафтопереробний завод ПАТ "Роснефть", який зазнав атаки наприкінці січня. Ймовірно, він відновить роботу у середині травня, повідомило ІЕА.

Видобуток сирої нафти в Росії в березні становив у середньому 9,42 млн барелів на день, що приблизно на 30 000 барелів нижче за національний цільовий показник.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти у РФ у другому кварталі 2024 року становитиме у середньому близько 9,1 млн барелів щодня, що на 300 000 барелів щодня менше проти попередніх трьох місяців.