Беларусь готовится к военным учениям в двух областях
Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області. З посиланням на "Белерускі Гаюн", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Вітебська область
Мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням.
Під час навчань заплановані:
- відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;
- призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.
Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області.
Гомельська область
Навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО.
"Найімовірніше, навчання будуть проводитися в рамках другого етапу перевірки ТрО Гомельської обл. Орієнтовний термін проведення - травень-липень", - додає "Беларускі Гаюн".
Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові.