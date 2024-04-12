Беларусь готовится к военным учениям в двух областях

Білорусь найближчими місяцями планує провести військові навчання у Вітебській області та Річицькому районі Гомельської області. З посиланням на "Белерускі Гаюн", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Вітебська область

Мобілізаційні навчання пройдуть у червні. Їх метою є оцінка ступені готовності військкоматів, держорганів і організацій виконувати завдання за призначенням.

Під час навчань заплановані:

відпрацювання переведення військкоматів з мирного на воєнний час, розгортання мобілізаційної інфраструктури;

призов військовозобов'язаних і автомобільної техніки для доукомплектування комісаріатів.

Участь в навчаннях братимуть усі військкомати області.

Гомельська область

Навчання пройдуть у Річицькому районі. Наразі там триває підготовка до навчань зі ТрО.

"Найімовірніше, навчання будуть проводитися в рамках другого етапу перевірки ТрО Гомельської обл. Орієнтовний термін проведення - травень-липень" , - додає "Беларускі Гаюн".

Зокрема у травні навчання з ТрО пройдуть у Могильові.