Спікер Джонсон обговорює з Білим домом пакет допомоги Україні - WP

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до складного завдання — просування через Палату законопроєкту з фінансуванням допомоги Україні та Ізраїлю. Про це заявив лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліс. Посилаючись на матеріали WP, повідомляє Дзеркало тижня.

За словами Скаліса, Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому законопроєкт, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета і включатиме кілька вимог республіканців. Це сталося після того, як Джонсон місяцями зволікав з винесенням законопроєкту на голосування, намагаючись знайти правильний час для просування пакета, що стане болісним політичним кроком.

"Домовленості не було досягнуто ", - сказав Скаліс, додавши, що угода має бути досягнута не лише з Білим домом, але й в межах Республіканської партії.

Очікується, що Джонсон у п'ятницю, 12 квітня, зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Спікер протягом останніх тижнів консультувався з колишнім президентом щодо фінансування України, аби заручитися його підтримкою - або принаймні не дати йому відкрито виступити проти цього пакету.

Сенатор республіканець Маркуейн Маллін, який часто тісно співпрацює з законодавцями Палати представників, заявив цього тижня, що вони з Трампом детально обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні. Невідомо, чи надасть Трамп якусь політичну підтримку, але Маллін сподівається, що колишній президент підтримає цей пакет, особливо зараз, коли на кону стоїть робота Джонсона.

Ультраправа представниця республіканців Марджорі Тейлор Грін пригрозила спробувати змістити Джонсона з посади, попередивши, що схвалення фінансування для України допоможе їй переконати законодавців Республіканської партії у необхідності обрати нового спікера Палати представників.

Тим часом Джонсон веде переговори з Білим домом про прийняття закону, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді кредитів, відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни в політиці. Джонсон раніше також наполягав на тому, щоб адміністрація Байдена скасувала паузу в наданні дозволів на проєкти з експорту скрапленого природного газу та вимагав змін у політиці на кордоні США з Мексикою.

"З Росією в Києві цей світ може стати небезпечнішим. Тому ми просто повинні знайти розумний спосіб ухвалити законопроєкт, який ми зможемо повернути до Сенату" , - сказав республіканець Дон Бейкон, який підтримує допомогу Україні.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив у четвер, що "єдиним шляхом вперед" є голосування за законопроєкт, схвалений у Сенаті. Він також припустив, що демократи допоможуть Джонсону втриматися на посаді спікера, якщо він винесе документ на розгляд. .

Хоча демократи тиснули на Джонсона, щоб він поставив на розгляд сенатський пакет, вони також можуть розділитися в думках щодо голосування, оскільки все більше представників Демократичної партії виступають проти надання Ізраїлю наступальних озброєнь на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази.

Джонсон розривається між глибоким розколом серед республіканців у питанні підтримки України, а також двома претендентами на президентський пост, які мають різні погляди на позицію США щодо решти світу.

Чинний американський президент демократ Джо Байден неодноразово критикував республіканців за блокування допомоги Україні, заявляючи, що вони виконують вказівки російського диктатора Владіміра Путіна і шкодять безпеці США. Тим часом колишній президент Дональд Трамп, ймовірний кандидат від республіканців на виборах у листопаді, заявив, що вестиме переговори про припинення війни, намагаючись підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції.

Спікер також зіштовхнувся з практично відкритим бунтом з боку групи жорстких консерваторів Палати представників, які незадоволені тим, як він керує Палатою. Маючи вузьку і розколоту республіканську більшість у Палаті представників, Джонсон був змушений працювати з демократами, щоб просунути практично будь-який важливий закон.