Морські галузі західних країн, зокрема й членів G7 та ЄС обробили понад 90% російського експорту скрапленого природного газу (СПГ) у 2023 році на суму 15,5 мільярда євро. Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє Новое время.

Зазначається, що Центр досліджень енергетики і чистого повітря, що базується в Гельсінкі виявив, що 96% російського морського експорту СПГ було здійснено за сприяння країн, до яких також входять Австралія, Норвегія і Швейцарія, порівняно з 93% у 2022 році.

За даними видання, таке зростання підкреслює труднощі, з якими зіткнулися деякі західні країни, особливо в ЄС, в обмеженні своєї залежності від російського природного газу.

Крім того, Росія значною мірою залежить від інших країн у транспортуванні свого природного газу через малу кількість суден, пристосованих для його транспортування.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС взяв на себе зобов’язання швидко зменшити свою залежність від російського викопного палива та повністю відмовитися від імпорту до 2027 року. У 2021 році 46% імпорту газу в ЄС надходило з Росії, у 2022 році цей показник знизився до 24%, а минулого року — лише до 16%.

Крім того, у 2023 році ЄС заплатив Росії 8,2 мільярда євро за природний газ і отримав половину російського експорту СПГ, хоча це становило лише 5% від загального споживання газу в ЄС у 2023 році.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря зазначає, що через обмежену кількість суден, обладнаних для перевезення СПГ, і важливість збереження страхування, існують «значні важелі впливу» для запровадження санкцій на російський газ.