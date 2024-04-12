Атаки дронів по російським НПЗ загрожують військовій машині Путіна – The Telegraph

Українські безпілотники перетнули лінію фронту 2 квітня і пролетіли 1200 км до російського Татарстану, після чого потрапили до третього за величиною нафтопереробного заводу країни. Після тривалих спроб протистояти військовій машині Путіна на полі бою Україна обрала нову тактику атакувати російські нафтобази. Про це пише The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

Атака в Татарстані була одним із понад десятків нападів на нафтопереробні заводи з початку року.

Згідно з даними S&P Global Commodity Insights, наприкінці березня 16% всіх російських нафтопереробних потужностей були виведені з ладу. Це дорівнює мільйону втрачених барелів нафтопродуктів щодня — від авіаційного керосину до дизельного палива і бензину.

"Втрата нафтопереробних потужностей є проблемою для Путіна: це не лише зменшує кількість палива для його військової машини, але й залишає йому менше продукції для експорту в такі країни, як Індія та Китай, які досі вільно торгують з Росією. Це загрожує доходам Кремля" , — пише The Telegraph.

Путін явно занепокоєний перспективою дефіциту палива і намагається збільшити його запаси. З 1 березня Кремль запровадив шестимісячну заборону на експорт бензину за межі Євразійського економічного союзу. Він швидко нарощує імпорт бензину з Білорусі, який зріс з нуля в січні до 3 тисяч тонн у першій половині березня. Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Путін укладає угоду з Казахстаном, щоб гарантувати, що той буде готовий поставити 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту.

"Тимчасовий дефіцит бензину можливий у разі одночасних ударів українських безпілотників і ракет по декількох нафтопереробних заводах [в Росії]" , — каже Тетяна Орлова, провідний економіст з ринків, що розвиваються, в Oxford Economics.

Українські безпілотники завдають ударів саме тоді, коли російські нафтопереробні заводи борються з іншими проблемами. Багато з них використовують західні комплектуючі, які до війни були необхідні для виконання вимог щодо експорту на європейський ринок. Зараз санкції блокують роботи з технічного обслуговування.

Відкритим залишається питання, наскільки далеко зайде Україна у своїх атаках на НПЗ в Росії. Приблизно три чверті російських нафтопереробних заводів знаходяться в зоні досяжності українських безпілотників і ракет. Понад 60% російського експорту нафти знаходиться в межах досяжності українських ракет, якщо Київ вирішить посилити свої атаки.