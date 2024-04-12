Макрон підтвердив участь Франції у мирному самміті

Президент Франції Еммануель Макрон вітає прихильність Швейцарії до проведення на її території Форуму миру і запевняє, що Франція тісно співпрацює з усіма країнами, які прагнуть підготувати умови для миру на основі міжнародного права.﻿ Про це Макрон сказав під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо, повідомляє Укрінформ.

«Я хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення форуму. Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру» , - заявив Макрон.

Він додав що Франція тісно працює над цим питанням.

«Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила» , - додав він.

Як відомо, нещодавно очільник Росії Путін заявив, що переговори щодо України за відсутності Росії не мають жодного сенсу.