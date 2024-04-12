У ракетах, якими РФ б'є українські ТЕС, є західні деталі – Єрмак

У російських ракетах, якими країна-агресор атакує українську енергосистему, є компоненти з Європи та Азії. Посилаючись на голову Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляє Новое время.

«Ворог б'є по українських ТЕС ракетами, в яких є компоненти країн Заходу та Азії» , — заявив Єрмак.

Він не уточнив деталей.

Напередодні військовий портал Defense Express з посиланням на джерела написав, що на місці удару по Трипільській ТЕС у Київській області знайшли уламки Х-69. Це дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, її запускають із літаків Су-34 та Су-35. Дальність пуску X-69 становить 400 км, що є достатньою для ураження багатьох об'єктів на території України.