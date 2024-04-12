У Харкові та області вводять оновлені графіки відключень світла

У Харкові та області з 14 по 21 квітня діятимуть оновлені графіки відключень світла. Їх запровадили через російські удари по енергетичних об'єктах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації у Telegram.

В оновлених графіках вказано назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу світла не буде.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів" , - наголосили у відомстві.

Обстріли Харкова та області

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували свої дрони-камікадзе та ракети.

Зокрема, під атакою знаходився Харків та область. Там зафіксували щонайменше 10 прильотів. Ворог бив по регіону за допомогою балістичних ракет.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, після обстрілу не працювали дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція . Міський голова уточнював, що трансформаторну підстанцію знищив ворог.