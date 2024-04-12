Іран може почати массовано атакувати Ізраїль у найближчі години – CBS

Пряма атака Ірану на Ізраїль може розпочатися вже за кілька годин. Про це інформувало CBS News із посиланням на американських чиновників, повідомляє Новое время.

У матеріалі зазначається, що напад може бути здійснено у відповідь на удар Ізраїлю, завданий майже два тижні тому, в результаті якого загинули сім іранських офіцерів.

Два американських чиновники повідомили CBS, що вже в п’ятницю, 12 квітня, очікується велика іранська атака на Ізраїль, яка, можливо, включатиме понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові об'єкти всередині країни.

Чиновники заявили, що ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу, і хоча вони допускають, що іранці можуть вдатися до менш масштабної атаки, щоб уникнути драматичної ескалації, їхня відплата, на їхню думку, неминуча.

Зазначається, що Тегеран публічно не повідомив, як і коли він відкриє вогонь у відповідь — тому незрозуміло, як далеко зайдуть іранські лідери, однак якщо вони вирішать здійснити прямий напад на Ізраїль, є побоювання, що це може перетворити війну Ізраїлю проти ХАМАС у набагато ширший регіональний конфлікт.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на південь або північ країни вже в найближчі 24—48 годин.